“Einde van een mooi verhaal”: Zorghuis De Dijlevallei moet activiteiten stopzetten

Vleminckx is een voormalige thuisverpleegkundige met een specialisatie in palliatieve zorg, en herstelde zelf van de vreselijke ziekte. “Door het stijgend aantal kankerpatiënten en de voortdurende wijzigingen in het zorglandschap wordt het voor heel wat patiënten en hun mantelzorgers almaar complexer om aan hun behoeften tegemoet te kunnen komen. Met vzw Zorghuis De Dijlevallei willen we hen met een pak vrijwilligers — sociaal geëngageerden, huisartsen, specialisten en andere zorgverleners — 24/7 op een unieke manier opvang, geborgenheid, gezelligheid en rust bieden en dit voor, tijdens of na hun behandeling,” vatte de bezielster de insteek van het zorghuis bij de oprichting in 2018 samen. De Dijlevallei stond onder het peterschap van Jacques Vermeire, die zelf een kwaadaardige darmkanker overwon.

Aan het passieproject van de gedreven Vleminckx is vier jaar na oprichting een einde gekomen. “Toenemende onzekerheid over erkenning van de Vlaamse regering, vergunning en betoelaging en te grote financiële druk maken dat we helaas onze activiteiten in Boortmeerbeek stopzetten,” klonk het vrijdag in een aankondiging op Facebook. “Een droom werd werkelijkheid, werkelijkheid werd realiteit, realiteit is durven keuzes maken. Dank aan iedereen die ons de voorbije vier jaar met hart en ziel steunde.” Vleminckx was niet bereikbaar voor commentaar.