Eigenaar honden die lama’s doodbeten in Planckendael krijgt levenslang verbod op houden van dieren

MUIZEN/ZEMST/BOORTMEERBEEK/HAACHTDe eigenaar van de honden die in 2020 twee lama’s doodbeten en eentje verwondde in de zoo Planckendael heeft de maximumstraf gekregen in de Leuvense rechtbank. Dat betekent 8.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren.

Begin november 2020 drongen drie Anatolische herdershonden Planckendael binnen en vielen de guanaco’s – wilde lama’s uit de Zuid-Amerikaanse hoogvlakten – in het dierenpark aan. Twee dieren overleden uiteindelijk aan de bijtwonden, drie andere guanaco’s bleven ongedeerd. De feiten speelden zich ’s nachts af. Toen de verzorgers de ochtend nadien ter plaatse kwamen, liepen de honden nog los in het park. Ze konden gevangen worden en werden vervolgens meegenomen door de politie, die proces-verbaal opstelde.

Daags nadien werden de drie betrokken honden en een vierde viervoeter op vraag van Boortmeerbeeks burgemeester Karin Derua (Open Vld) opgehaald door het dierenopvangcentrum van Zemst. De vier herders zaten in een verlaten serre, maar braken er vaak uit. De burgemeester vond het niet meer veilig de honden te houden in een slecht afgesloten serre omdat ze vaak voor overlast zorgden in de buurt. Bovendien was de eigenaar al gekend toen de honden nog in Haacht zaten. De politie moest daar meermaals tussenkomen. Nadien moest de eigenaar de woning verlaten, waarna de viervoeters uiteindelijk in de serre in Boortmeerbeek werden ondergebracht.

Volledig scherm Een van de guanaco's van Planckendael. © Planckendael/Jonas Verhulst

Een half jaar eerder, in april 2020, waren de honden al eens tijdelijk in beslag genomen. Op 22 april hadden ze in Zemst, waar de eigenaar toen woonde, een andere hond aangevallen. Die werd door de drie honden via een gat in hun omheining zo zwaar toegetakeld dat een maand later een dierenarts het dier moest laten inslapen.

Dierenverbod

Beklaagde Wim H. liet verstek gaan en werd veroordeeld tot 4.720 euro schadevergoeding. Van de rechter mag hij nooit nog dieren in zijn bezit hebben. Toen H. na de feiten op de hoogte gebracht werd van de inbeslagname, besloot hij in te stemmen met een vrijwillige afstand. “Hij gaf aan dat hij zijn honden niet meer wilde houden. Daardoor werd de inbeslagname door Dierenwelzijn omgezet in een vrijwillige afstand. Bij een inbeslagname moet de eigenaar alle kosten vergoeden aan het asiel, maar nu draaien wij voor alle kosten op. De eigenaar liet nog weten dat de honden bijzonder agressief zijn wanneer ze ontsnappen en dat ze alle dieren die op hun weg komen vermoorden. Naar mensen toe zijn de honden wel sociaal”, zei Ferry Heikoop van het dierenopvangcentrum daar eerder over.

Het dierenopvangcentrum zal samen met een gedragsspecialist bekijken of het veilig genoeg is om de viervoeters te herplaatsen.

Volledig scherm Taka, Pascha, Balou en Dunia beten twee guanaco’s dood in Zoo Planckendael. © RV