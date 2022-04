Een huwelijk over de provinciegrenzen heen? Mechelen en Boortmeerbeek voeren fusiegesprekken

Mechelen telt net geen 87.000 inwoners, Boortmeerbeek een kleine 13.000. Omdat ze elk in een andere provincie liggen, hebben ze zo goed als niets gemeen. Boortmeerbeek behoort tot een andere politiezone, een ander zorgbedrijf, een andere afvalintercommunale… Boortmeerbeek heft ook iets meer opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.150 tegenover 1.100), maar wel een stuk minder personenbelasting (5,8 tegenover 6,8 procent).

Toch is oud-burgemeester van Boortmeerbeek Michel Baert (onafhankelijk) formeel. “De gesprekken over een fusie zijn al vier à vijf maanden bezig. In de loop van volgende week zal er normaal ook een officieel gesprek plaatsvinden tussen de meerderheid, de burgemeester van Mechelen en onze burgemeester in een gesloten vergadering.”

Hij roept zijn mede-inwoners op om de fusie niet te laten gebeuren. “Ik ga hier alles aan doen. Boortmeerbeek is een financieel gezonde gemeente met lage belasting en weinig werklozen. Op termijn dreigen we mee te moeten opdraaien voor de schulden van Mechelen.”

Volledig scherm Michel Baert, oud-burgemeester van Boortmeerbeek. © Vertommen

Huidig burgemeester van Boortmeerbeek Karin Derua (Open Vld) snapt de heisa niet. “Er zijn gesprekken bezig met drie partners en er is nog geen definitieve beslissing genomen. Ik heb met de burgemeester van Haacht en Kampenhout ook al gesproken, dus ik begrijp niet waar dit over gaat.”

“Van zodra er een beslissing genomen wordt, laten we dit zeker weten. De eindbeslissing moet pas tegen 2023 genomen worden, dus laten we er niet op vooruitlopen”, aldus Derua.

Stil aan de overkant

In Mechelen blijft het intussen oorverdovend stil. Bij waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen krijgen we voorlopig geen gehoor, bij titelvoerend burgervader Bart Somers evenmin. De eerste bevestigde noch ontkende wel aan de Mediahuis-kranten.

De plannen zouden wel al vrij concreet zijn. Zo zou Boortmeerbeek samen met Muizen een van drie Mechelse districten vormen, met een eigen gemeentehuis en burgemeester dus. In die zin lijkt het geen toeval dat de Vlaamse regering eerder deze maand op voorzet van Somers besliste dat elke fusieoperatie tussen gemeenten met samen meer dan 100.000 inwoners onmiddellijk ook de kans krijgt om districten op te richten.

De bestuurlijke aanmoediging komt bovenop de financiële incentive, in dit geval een schuldvermindering van 50 miljoen euro. Die zou Mechelen goed uitkomen: de stad torst een torenhoge schuld en slaagt er bijlange na niet in, mede door corona, om deze onder 200 miljoen euro te krijgen, zoals nochtans beloofd in het bestuursakkoord.

Minst logische keuze

“Die realiteit duwt Mechelen richting een gemeentefusie”, weet Thijs Verbeurgt, kopman van de Mechelse oppositiepartij Vooruit. “Maar dan is Boortmeerbeek net de minst logische keuze. Toen mijn Vlaams-Brabantse partijgenoten het mij enkele weken geleden vertelden, kon ik het niet geloven.”

“Er zijn geen samenwerkingen, slechts een beperkte gemeentegrens. Het enige wat Mechelen en Boortmeerbeek delen, is de politieke kleur van de burgemeesters. De Mechelaars zitten hier niet op te wachten.” Verbeurgt zou het Boortmeerbeek ook niet aanraden. “Als je kijkt hoe Mechelen haar dorpen en wijken vandaag stiefmoederlijk behandelt...”

Volledig scherm Thijs Verbeurgt, fractieleider Vooruit Mechelen. © Thijs Verbeurgt

Marc Hendrickx (N-VA) vindt dat Mechelen beter binnen de provinciegrens kijkt, ook gezien de recente regiovorming van de Vlaamse regering. “En als er ooit een fusie zou komen, dan moet er een breed draagvlak zijn en dat is er nu zeker niet. Boortmeerbeek is zo goed als schuldenvrij. Die 12.000 zielen gaan dat niet zo leuk vinden als extra-melkkoe te dienen.”

Een compleet verrast CD&V reageert in dezelfde zin. “Dit lijkt ons een zuivere politieke constructie voor de financiële voordelen en om tot een stad van meer dan 100.000 inwoners te komen”, aldus fractieleider Stefaan Deleus.

Ook voorstanders

Toch zijn er ook oppositiestemmen die voor zijn. “Gegeven de bestuurlijke context in Vlaanderen is dat niet meer dan normaal dat we naar grotere bestuursentiteiten gaan. Of het voor Boortmeerbeek de beste is om bij Mechelen aan te sluiten, dat weet ik niet”, reageert Steven D’hont van CD&V Boortmeerbeek.

“In het begin vond ik het ook geen voor de hand liggende keuze, maar als je kijkt naar het verleden - Leest of Hombeek - dan kan ik er niet negatief tegenover staan. De uitdaging zal hem vooral bestaan uit het interprovinciale.”

