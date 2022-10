Duo dat zestig sloffen sigaretten en cash steelt uit nachtwinkel krijgt werkstraf

Bij de inbraak in de nachtwinkel in de Kerkstraat in Peer op 1 juli 2020 waren Julien E. en Lucas S. succesvol. Ze hadden eerst een verkenning uitgevoerd met hun BMW alvorens de deur van de winkel te forceren. Daar werden zestig sloffen sigaretten en tien flessen sterke drank in postzakken geladen. Ook de recette van de kassa, zo’n 420 euro, werd meegenomen. Twee weken later probeerden ze opnieuw hun slag te slaan in Boortmeerbeek, maar een alerte uitbater kon erger voorkomen. De twee werden geïntercepteerd en de gps van de BMW werd uitgelezen, waardoor ze konden gelinkt worden aan de feiten in Peer. De rechtbank legde beiden een werkstraf van honderd uren op.