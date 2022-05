Die vangst doe je als Pokémonjager niet elke dag: “Zo blij dat hij mijn ontsnapte schildpad heeft gevonden”

Zondagavond was een man Pokémon Go, het razend populaire smartphonespel, aan het spelen aan de sporthal in Boortmeerbeek. Mogelijk dacht hij met de landschildpad eindelijk zijn eerste échte Pokémon gevangen te hebben. Maar na berichten in de media wist hij zeker dat het toch niet over Squirtle - een figuurtje met de looks van een schildpad - ging.

“Hij heeft Jan meegenomen naar huis”, vertelt Chris. “Dat is natuurlijk helemaal niet erg, want hij wist toen nog niet dat ik op zoek was naar mijn vermiste landschildpad. Het was pas na de berichten in de media dinsdag dat hij besefte dat hij Jan had gevonden. Hij heeft meteen contact met mij opgenomen en is hem komen terugbrengen. Jan is gezond en wel, hij wandelt opnieuw samen met Mathilde in de tuin rond. Ik ben enorm blij dat het goed is afgelopen en de vinder heeft zoals beloofd een leuke beloning gekregen.”