De Loopomloop in Boortmeerbeek: 22 kilometer aan looproutes over trage wegen

Ook de onthullingen van de beweegbank voor senioren past in de reeks initiatieven om Boortmeerbeekenaars aan te moedigen wat meer te bewegen. Ook de groene straatnaambordjes en de spandoeken her en der in het straatbeeld passen in dat rijtje. Nu zijn er ook drie nieuwe looproutes doorheen het groene landschap van de gemeente. Een groene lus van 4,6 kilometer, een blauwe lus van 7,6 kilometer, en een rode lus van 9,3 kilometer. Goed voor een totaal van 22 kilometer aan looproute op een grotendeels zacht wegdek. Belangrijk, want dat is minder belastend voor de rug. De routes kunnen ook al wandelend worden ontdekt.