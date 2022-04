Chris Beukelaers bracht 20 ton hulpgoederen naar Polen: “Bang was ik niet, maar toen het luchtalarm afging, heb ik me toch zorgen gemaakt”

Het opschrift op de vrachtwagen zei het al. Primo Tours, het bedrijf van Chris, specialiseert zich in de eerste plaats in historische uitstappen naar het buitenland. “Daar zijn we in 2013 mee gestart. In onze uitstap naar het concentratiekamp in Auschwitz bijvoorbeeld geven we iedere reiziger een historisch personage, slachtoffer en dader. We vragen hen dan op de plek waar dat personage actief was die rol te spelen.” De geschiedenis opnieuw tot leven brengen. En zoals Chris tot zijn grote spijt moet vaststellen: de geschiedenis herhaalt zich. “De beelden van de Auschwitz-slachtoffers, en de beelden rond Kiev gisteren, die slachtoffers op straat. Het ene beeld is zwart-wit, het ander in kleur, maar verder zie ik weinig verschil."