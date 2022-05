CD&V Boortmeerbeek maakt zich los van nationaal niveau en wordt CD&V Plus

Dat kondigde de lokale afdeling aan op haar Facebookpagina. “Het afdelingsbestuur van CD&V Boortmeerbeek heeft ervoor gekozen om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen duidelijk kleur te bekennen over de waarden en normen waarvoor we staan en waar we ook trots op zijn. Daarom zullen wij autonoom opkomen bij deze verkiezingen. Wij zijn hiermee eerlijk en open zodat de kiezer duidelijk weet waarvoor ze zullen kiezen.” Het pas omgedoopte CD&V Plus hoopt met een verruimingslijst mensen kunnen betrekken met dezelfde normen en waarden, maar met weinig liefde voor CD&V nationaal. “Door duidelijk kleur te bekennen, de mogelijkheid te bieden aan de geïnteresseerden om zich mee te engageren, alsook een open participatie te voorzien willen wij samen als één team Boortmeerbeek een mooie toekomst bezorgen.” Fractieleider Bert Meulemans voegt daar nog aan toe dat de beslissing mag gezien worden als een signaal om afstand te nemen van de Vlaamse inmenging in lokaal bestuur. “Een Vlaams minister die een fusie orkestreert is voor ons duidelijk een brug te ver,” klinkt het.