Bruin kraanwater in Schiplaken: “Mogelijk ijzerdeeltjes in de leiding.”

Als gevolg van werken in Boortmeerbeek waarschuwde De Watergroep de inwoners voor een mogelijk verlaagde waterdruk. Vanochtend kwam onder meer in De Bieststraat en Eekhoornhof in deelgemeente Schiplaken op meerdere plekke bruin of wit water uit de kraan. “We hebben twee meldingen van wit water gehad,” klinkt het bij De Watergroep. “Dat werd mogelijk veroorzaakt door de werken. Luchtbelletjes in de leiding veroorzaken de verkleuring. Die lucht verdwijnt vanzelf. Wit water is dan ook niet ongezond of problematisch voor de gezondheid.”