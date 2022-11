Brouwerij Haacht valt in de prijzen op International Beer Challenge

Brouwerijen uit veertig landen deden een gooi naar een medaille in meer dan tachtig categorieën tijdens de International Beer Challenge. Brouwerij Haacht kon bekoren met hun biologische SUPER 8-pils, pas sinds maart gelanceerd, maar meteen goed voor zilver in de categorie ‘Lager – Pils’. In diezelfde categorie werd ook Primus bekroond met zilver. SUPER 8 Flandrien was dan weer goed voor het zilver in de categorie ‘Ale - Belgian or Continental Style Blondes’. Tongerlo Tripel ten slotte won het zilver voor ‘Ale – Belgian Style Strong Blondes’. “De concurrentie in de categorie pils is zwaar. We zijn dan ook erg fier op deze zilveren medailles,” zegt Lien Meeus, Managing Director Marketing and Communications bij Brouwerij Haacht. “Daarnaast onderstreept de zilveren medaille voor SUPER 8 Flandrien de kwaliteit van het speelse en innovatieve SUPER 8-gamma. We noteren ook dat een jury van internationale bierkenners voor de tweede keer dit jaar haar waardering uitspreekt voor Tongerlo Tripel dat eerder dit jaar al goud won als World’s Best Belgian Tripel op de World Beer Awards. Dit is een deugddoende erkenning voor onze medewerkers die zich dag in en dag uit inzetten met focus op kwaliteit en innovatie.”