Brouwerij Haacht brengt nieuw suikervrij drankje op de markt

Nayrobi Passion Fruit & Pineapple biedt een mix van natuurlijke aroma’s waarin je passievrucht, ananas en hibiscus proeft. Het is het resultaat van een natuurlijk fermentatieproces. “’Nayrobi Passion Fruit & Pineapple’ onderscheidt zich van andere hard seltzers op de markt omdat hij het resultaat is van een écht brouwproces”, licht Lien Meeus, Managing Director Marketing and Communications van Brouwerij Haacht toe. “Na afloop van het fermentatieproces is deze licht sprankelende en verfrissende dorstlesser suikervrij, een ideale drank voor wie eens wat anders wil dan een klassieke cocktail of een wit wijntje. Als onafhankelijke, Belgische brouwerij zijn we trots op de uitbreiding van ons innovatief assortiment hard seltzers. Vorig jaar brachten we de Nayrobi Yuzu al op de markt. De lancering van de Nayrobi Passion Fruit & Pineapple liep wat vertraging op door de coronapandemie.”