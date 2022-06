Brood en Banket Bosmans wordt Huyze Bosmans: “Tearoom met huisgemaakte pralines en schepijs, en

eindelijk tijd voor elkaar.”

BoortmeerbeekBijna 27 jaar lang al draagt bakkerij Bosmans het label van warme bakker met trots. Al die tijd was het Dirk Bosmans (55) die de nachten doorbracht tussen het Bretoense zanddeeg en de speltbroden: een zware stiel die langzamerhand zijn tol begon te eisen. De bakkerij gaat zijn laatste week in, om in het najaar te herrijzen als tearoom.