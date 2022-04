Boze burgers verzamelen voor gemeentehuis tegen fusieplannen: “Dit wordt door onze strot geduwd”

BoortmeerbeekEen bommetje. Het nieuws over de aangekondigde fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek kwam totaal onverwacht, en bracht heel wat boosheid teweeg bij bezorgde burgers. Bram Van Hoof (34) richtte een Facebookpagina op, die een dag later al 950 leden telt. Een oproep op die pagina om te verzamelen voor het gemeentehuis bracht gisteravond een honderdtal boze burgers op de been.

Het was het dorpsplein van Hever dat Bram in 2017 een coup de foudre bezorgde. “Een kerkje met een bakker, een slager en een café: dat dorpsgevoel sprak mij zo aan.” Na de aankondiging van de op til zijnde fusie met Mechelen richtte hij een Facebookgroep op als signaal aan het gemeentebestuur. “We vormen één front. Bij een fusie telt niet enkel de ratio, maar ook het gevoel.” Het gevoel dat heerst is een combinatie van verbazing, boosheid en onbegrip. “De manier waarop dit verlopen is, zonder de burgers te bevragen, is niet oké,” zegt Bram. “Veel mensen zijn trots op hun Brabantse gemeente. Nu dreigen we het kleine broertje van een Antwerpse stad te worden. Met Keerbergen of Haacht zouden we tenminste een gelijkwaardige partner hebben.”

Quote De schuld per inwoner van Mechelen ligt een stuk hoger dan die van Boortmeer­beek: het voelt alsof wij hun rommel moeten opruimen Bram Van Hoof

Verraden

De fusie met Mechelen werd tijdens het infomoment voorgesteld als een situatie met alleen maar winnaars, met garantie op het behoud van de eigen identiteit, meer financiële middelen, en een grotere slagkracht. Daar hecht Bram weinig geloof aan. “De beloftes van Bart Somers klinken hol na het debacle met de zonnepanelen. Een verlaging van de opcentiemen is mooi, maar wie biedt de garantie dat een volgend bestuur dat waarmaakt? De schuld per inwoner van Mechelen ligt een stuk hoger dan die van Boortmeerbeek: samen vormen we dan wel de middenmoot, maar het voelt alsof wij hun rommel moeten opruimen.” Zoals Bram eerder zei: ook het gevoel speelt een rol. “Qua afstand bungelen wij onder Mechelen. Er worden al flauwe grappen gemaakt over het uitzicht van het nieuwe Mechelse grondgebied: dat lijkt verdacht veel op een penis.”

Bram hekelt vooral het gebrek aan openheid van burgemeester Karin Derua (Open Vld). “Terwijl ze altijd heel bereikbaar was. Het kan verkeren op 24 uur tijd. Ik ook. Ik vond haar geweldig. Ze communiceerde altijd open, maar dit duwt ze wel door onze strot. Ik ben zeker en vast te overtuigen met argumenten, maar ik heb ze nog niet gehoord.” Met zijn Facebookpagina probeert Bram de stem van het volk te vertolken. “Ja, ze is democratisch verkozen, maar deze fusie stond niet in het partijprogramma. Ik voel me verraden, en ik ben niet de enige. De Facebookpagina is nog maar het topje van de ijsberg. Met 3.000 handtekeningen kunnen we een volksraadpleging afdwingen. Dat is, denk ik, niet zo heel moeilijk."

Boven de partijpropaganda

Gisteren verzamelde alvast een menigte van een honderd man sterk voor het gemeentehuis om een stem te geven aan het ongenoegen. Leden van de oppositie waren ook van de partij, om het volk toe te spreken vanop een geïmproviseerd spreekgestel. Toch wil Bram benadrukken dat de beweging de partijpolitiek overstijgt. “We zijn een volksbeweging die boven alle partijpropaganda staat. Macron zou fier zijn op ons.” Ook de politie was aanwezig om het gebeuren in goede banen te leiden. “Is het zo ver gekomen dat je schrikt hebt van je eigen bevolking? Zo’n bewakingsteam, dat gooit alleen maar extra olie op het vuur,” zegt Bram.

Iemand anders bevestigt dat er vanavond opnieuw wordt verzameld op het gemeenteplein, maar de gemeenteraad van volgende week moet het voorlopige hoogtepunt vormen van de actie. “We zullen daar klaar en duidelijk maken dat de bevolking niet achter de plannen staat. Als er maandag wordt beslist dat er een referendum komt zullen we de mensen goed informeren over de voor- en nadelen. komt er geen referendum, verzamelen we de handtekeningen zelf wel.”

