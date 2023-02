Boringswerkzaamheden brengen beperkt hinder met zich mee

Inbraken in werfcontai­ner langs Zemstbaan en woning in Gentse­steen­weg

Politiezone Rivierenland kreeg meldingen van inbraken in de Zemstbaan en Gentsesteenweg. In de Zemstbaan had men het op een werfcontainer gemunt. De deur van de container werd beschadigd om toegang te krijgen tot het materiaal. Het nadeel van de inbraak dient men nog te bepalen. In de Gentsesteenweg ging het om een woninginbraak, waarbij het raam van de woonst werd beschadigd. De woning werd door de daders ook doorzocht. Ook hier moet het nog duidelijk worden wat er allemaal werd gestolen.