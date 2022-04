Boortmeerbeekse burgemeester spreekt haar burgers toe, maar krijgt de wind van voren: “U bent de marionet van Bart Somers”

Boortmeerbeek“Je moet het haar wel nageven: moedig is ze wel.” Helemaal alleen op een klein podiumpje sprak burgemeester Karin Derua (Open Vld) een volgepakt gemeenteplein toe. Vanavond moest een reddingsboei zijn voor het gemeentebestuur, waar de Boortmeerbekenaar eindelijk de enige juiste informatie te horen zou krijgen. Het had meer weg van een dovemansgesprek.

“Dikke koe, bedrieger, leugenaar, oneerlijk mens.” De waslijst aan verwijten die de burgemeester sinds dinsdag naar het hoofd geslingerd kreeg was lang, en gedurfd van Derua om haar toespraak mee te beginnen. Maar de opener mist effect. De mensen lachen. Er kinkt boegeroep. Derua staat voor een schier onmogelijke taak om haar bevolking van de voordelen van een fusie met een stad als Mechelen te overtuigen. De toespraak was nodig, volgens de burgemeester, die zich op voorhand al negatief had uitgelaten over het perslek. Vanavond zou zij haar mensen van de geneugten van een fusie overtuigen met correcte informatie. “Wilt u Boortmeerbeek behouden?”, vraagt ze de massa, die bijna te groot is voor het gemeenteplein. Het antwoord is een resolute ja. “Maar niet met Mechelen!”

Volledig scherm Burgemeester Karin Derua spreekt bevolking toe op het gemeenteplein Boortmeerbeek, over fusieplannen met Mechelen. © Vertommen

Derua benadrukt dat de fusie nog niet definitief is. “Nu volgt er 19 maanden van onderzoek. De beslissing wordt pas in 2023 genomen. Dat wist niemand. Als er in die periode nog knelpunten opduiken, zetten we een stap terug.” De mensenmassa antwoordt: “Is dit geen knelpunt misschien?” In het publiek gaat een microfoon rond. Dat moet de mensen in staat stellen rechtstreeks in debat te gaan met de burgemeester. “Waarom weet de pers het als eerste? Weet je wel hoe zoiets binnenkomt?”, vraagt iemand. “U maakt verwijten naar ons toe. De verwensingen aan uw adres zijn soms hard, maar sorry: als burgemeester moet u daar boven staan.”

De burgemeester legt de intentie op tafel om ook een fusie met Zemst of Haacht te onderzoeken. “Dat is manifest gelogen”, zegt oppositielid Bert Meulemans (CD&V), “Op de agenda van de gemeenteraad op maandag staat enkel Mechelen op de planning." Het lukt de burgemeester niet om de gemoederen te bedaren. “U staat hier alleen. Waar zijn uw partijgenoten? We hebben uw leden wenend moeten opvangen”, zegt Daisy De Neef. “U bent een eenmanspartij geworden.” Cathérine Breucq, huisarts, zegt het met een vergelijking: “Dit is als een koppel dat wil trouwen zonder overleg. Het is alsof uw toekomstige u zomaar de kerk binnensleurt.” Het publiek heeft geen gehoor naar de argumenten van de burgemeester. Het water is erg diep geworden. “U stond op zwijgplicht bij uw personeel. Dat kan u toch niet maken?” Natascha Colot, die eerder deze week opviel met haar kartonnen bord, neemt het woord. “Gewoon een stappeke achteruit zetten. Genoeg is genoeg!”

Een veertigtal minuten na het begin van de toespraak vliegt een eerste projectiel door de lucht. “De stad Mechelen is wanhopig op zoek naar geld. En wij mogen hen uit de put halen”, klinkt het. “De enige die het niet ziet, bent u. Het stopt.” De menigte reageert: “Nu! Nu! Nu!” Er vliegt een tweede voorwerp in de richting van de burgemeester. Bram Van Hoof en Daisy De Neef, drijvende krachten achter de burgerbeweging, gaan voor Derua staan. “We gaan geen geweld gebruiken. Zo zijn wij niet.” De jongste spreker is twaalf jaar. Hij wil weten waarom de burgemeester de bevolking nooit heeft bevraagd. Bram Van Hoof besluit dat hij genoeg heeft gehoord. “Het is heftig geweest, en het zal nog heftig worden. U mag gaan.” Burgemeester Derua bedankt haar bevolking. Dat wordt beantwoord met boegeroep en een derde projectiel. “We spreken maandag opnieuw af. Laat het zwart van het volk zien.”

