Boortmeerbeek ondertekent SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid

Zemst Gemeente vindt opvang­plaats voor 95 kindjes die opgevangen werden bij Zemstse Mippie en Moppieves­ti­gin­gen

De 95 baby’s en peuters die door de sluiting van de drie Zemstse kinderdagverblijven van Mippie en Moppie begin deze week op straat belandden, hebben een nieuwe opvangplaats gekregen van de gemeente. 78 worden in Zemst zelf opgevangen – waaronder in gemeenteschool De Waterleest in Eppegem – en 17 anderen in omliggende gemeenten.

