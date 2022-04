Boortmeerbeek herdenkt slachtoffers en helden van Transport XX tijdens Tweede Wereldoorlog: “Respect hebben voor vrede en leren uit de fouten van het verleden”

BoortmeerbeekDe herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers en helden van Transport XX op 19 april 1943 in Boortmeerbeek is na twee jaar weer kunnen doorgaan met publiek. Michel Baert organiseerde de herdenkingsplechtigheid en hij is een tevreden man nadat hij twee jaar geleden ervoor zelfs nog een proces-verbaal kreeg tijdens de lockdown . Zelfs Simon Gronowski (91), die als 11-jarige jongen uit de trein kon ontsnappen, was afgelopen weekend ook opnieuw aanwezig in Boortmeerbeek.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt op 19 april 1943 het treinkonvooi van Kazerne Dossin naar Auschwitz, met 1.636 Joden aan boord, tegengehouden tussen Boortmeerbeek en Haacht. 120 Joden konden uiteindelijk helemaal ontsnappen dankzij de heldendaad van drie jonge Brusselse verzetsstrijders. De aanval van Robert Mestriau, Jean Franklemon en Georges Lisvschitz is een belangrijk feit in de geschiedenis van de Holocaust: het is de enige plaats in Europa waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een bevrijdingsactie werd uitgevoerd op een jodentransport. Afgelopen zondag vond de grote herdenkingsplechtigheid plaats voor de slachtoffers en helden van Transport XX in Boortmeerbeek.

“Het is de eerste volwaardige herdenking van Transport XX sinds corona”, vertelt organisator Michel Baert. “Uiteraard ben ik enorm tevreden dat we opnieuw zoveel volk mochten verwelkomen. Helaas heeft de fanfare last minute afgezegd: er zijn 15 leden plots ziek geworden met griep en corona. Heel jammer natuurlijk, maar we hebben heel veel moeite gedaan om er een mooie dag van te maken.”

Quote Met de Nationale Strijders­bond van België willen we blijven verkondi­gen naar de volgende generatie toe dat je moet leren uit de fouten van het verleden en respect moet hebben voor vrede. Het is jammer genoeg sneller omzeep dan je denkt Michel Baert

Herdenkingsplechtigheid

De plechtigheid begon zondagvoormiddag om 10.30u aan het gemeentehuis in Boortmeerbeek. Er kwamen verschillende muzikanten en sprekers langs om Transport XX 79 jaar na de feiten te herinneren. Zelfs Simon Gronowski (91), die als 11-jarige jongen uit de trein kon ontsnappen, was aanwezig op de plechtigheid. Hij werd wereldberoemd en staat symbool van Transport XX en de grote ontsnappingsactie in 1943.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Boven: Simon Gronowski op 9-jarige leeftijd met zijn ouders. Twee jaar voor Transport XX., links en rechtsonder: Gronowski’s zus en Gronowki zelf. © Simon Gronowski

“Dit jaar is het thema ‘Sporen naar herinnering’”, vervolgt Baert. Hij is eveneens voorzitter van de Nationale Strijdersbond van België (NSB). “Het thema heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Momenteel komen er voor het eerst interessante dossiers aan het licht in verband met de spoorwegen en welke rol zij hebben gespeeld tijdens het transport naar Auschwitz op 19 april 1943. Hebben zij er bewust aan meegewerkt of niet? Het is een interessant gegeven dat momenteel wordt onderzocht op basis van nieuwe informatie. Daarnaast hebben we ook voor dit thema gekozen omdat het verleden niet vergeten mag worden, zeker in het licht van wat er momenteel aan de hand is in Oekraïne. Met de Nationale Strijdersbond van België willen we blijven verkondigen naar de volgende generatie toe dat je moet leren uit de fouten van het verleden en respect moet hebben voor vrede. Het is jammer genoeg sneller omzeep dan je denkt.”

Quote Als voorzitter van de Nationale Strijders­bond van België heb ik mijn voorganger beloofd elk jaar Transport XX op gepaste wijze te herdenken. Hoe groot of klein: ik moet mijn belofte houden. Die processen-ver­baal voor mijn herdenking tijdens corona? Ik zou het zo opnieuw doen. Michel Baert

Coronapv

Twee jaar geleden, toen Michel Baert en twee andere leden van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) een minuut stilte hielden en bloemen neerlegden ter herdenking van Transport XX, kregen zij prompt twee processen-verbaal in de brievenbus. Eind april 2020 waren niet-essentiële verplaatsingen namelijk niet toegestaan omwille van de eerste lockdown door corona. “Uit respect voor de verzetsstrijders, de slachtoffers van de holocaust en de nabestaanden 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog”, zei Michel toen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Michel Baert met twee leden van de Nationale Strijdersbond van België in 2020. Voor deze herdenking kregen ze alle drie processen-verbaal. © RV

“Achja, dat was een proces-verbaal wegens een niet-essentiële verplaatsing en nog een wegens samenscholing”, vertelt Michel. “Uiteindelijk zijn die geklasseerd: we hebben nooit iets betaald. Ik heb er geen spijt van en zou het zo opnieuw doen. Als voorzitter van de Nationale Strijdersbond van België heb ik mijn voorganger beloofd elk jaar Transport XX op gepaste wijze te herdenken. Hoe groot of klein: ik moest mijn belofte houden en daarom ben ik met twee andere leden bloemen gaan neerleggen en hebben we een minuut stilde gehouden. Ik doe dit met volle inzet en het is belangrijk dat we hierbij blijven stilstaan.”