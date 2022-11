Boortmeerbeek geeft aftrap voor gemeentelijk pronostiekspel

Mechelen ‘Kopie uit 19de eeuw’ blijkt écht afkomstig uit atelier Jordaens: “Voor ons van onschatba­re waarde”

What’s in a name? Zaterdag opent in het Mechelse museum Hof van Busleyden een expo ‘Verborgen Parels’, een naam die helemaal opgaat voor een van de ruim honderd tentoongestelde kunstwerken. Wat twintig jaar geleden als “kopie uit de negentiende eeuw” werd weggeschonken, blijkt uit recent onderzoek écht afkomstig uit het atelier van Jacob Jordaens.

9 november