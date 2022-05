Bijna 40 processen-verbaal op drie dagen tijd voor vrachtwagens die verkeersbord negeren

De Hofstadebrug, een basculebrug over het Kanaal Leuven-Dijle in Boortmeerbeek (N267), dateert uit 1986. Door intensief gebruik is de slijtlaag op het brugdek aan vervanging toe. Daarom is de Hofstadebrug van maandag 2 mei tot vrijdag 3 juni niet toegankelijk zijn voor verkeer. Er zijn omleidingen voorzien. Voertuigen moeten een omleiding volgen via E19-N21-N26. Zwakke weggebruikers worden via de kortste route langs het kanaal omgeleid (Schiplakenbrug/Hellebrug).