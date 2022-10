Bib installeert knus leeshoekje in gemeentelijke sporthal: “Boekenwurmen en sportievelingen zijn soms dezelfde persoon.”

Het waren de nieuwe uitbaters van TimeOut Sportbar die de bibliotheek vroegen om een leeshoek in de sporthal op te richten. “Hij was vragende partij om in de hal iets verwelkomends op te richten,” zegt schepen van bibliotheek Annick DeKeyser (Onafhankelijk). Met het idee ging HaBoBib aan de slag. Het meubilair, de vintage boekenruilkast en de leeslamp moeten het gevoel van de bibliotheek opwekken, buiten de eigen muren. “Sporters, ouders, kinderen die eens moeten wachten hopen we te kunnen prikkelen om zich neer te ploffen met een boek. Hoe vroeger we jongeren kunnen triggeren om te lezen, hoe beter.” Leessport. De collectie strips en de muurschildering van Guust Flater zijn een bijdrage van de TimeOut Sportsbar. Later komt er mogelijk nog een boekenteruggavepunt. “We vinden het belangrijk dat de bib geen eiland is, maar ook in het straatbeeld zichtbaar is,” vult bibliothecaris Tine De Rock aan. “Met dit leeshoekje bewijzen we hopelijk dat boekenwurmen en sportievelingen ook één en dezelfde persoon kunnen zijn,” besluit DeKeyser.