Lokale auteur brengt naamloze foto op grafsteen opnieuw tot leven: “Ik heb het gevoel dat ik haar echt heb leren kennen”

“Wie is deze jonge vrouw?” denkt François Blanckaerts (74), wanneer hij tijdens een fietstocht verzeild raakt op het oude kerkhof van Hever. De naamloze grafzerk en de vroegtijdige dood van de overledene intrigeren hem zodanig dat hij haar mogelijke levensloop verzint en te boek stelt. Door louter toeval slaagt François er later ook in om haar nazaten op te sporen, en krijgt het gezicht eindelijk haar echte naam: Irma Nys. Via die weg ontdekt François eveneens een bekend Belgisch historisch figuur in haar bloedlijn.