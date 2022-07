Bar a Bruce doet Kampenhout bruisen met unieke zomerbar in tuin Villa Lucie

KAMPENHOUT/BOORTMEERBEEKVanaf 5 augustus tot eind september zal er in de tuin van Villa Lucie op vrijdag, zaterdag en zondag een zomerbar geïnstalleerd worden. Ook zal er in de maanden augustus en september éénmaal per maand een afterwork en een brunch op poten worden gezet.

Om het sociaal leven in Kampenhout aan te wakkeren en meer beleving in het centrum te krijgen, heeft het lokaal bestuur een oproep gedaan aan verenigingen en ondernemers om activiteiten in Kampenhout-centrum te organiseren. Daartoe stelt het de tuinen van Villa Lucie en het Kasteel van Bellinghen open. Op de gemeenteraad van vorige maand werd de bruikleenovereenkomst tussen Bar A Bruce uit Boortmeerbeek en de gemeente Kampenhout goedgekeurd. “Vanaf 5 augustus tot eind september zal de tuin van Villa Lucie omgedoopt worden tot een zomerbar die het centrum van Kampenhout zal doen bruisen”, verduidelijkt eerste schepen Gwenny De Vroe (Open Vld).

De eigenaar van Bar A Bruce Bruno Huyghe is niet aan zijn proefstuk toe en geeft aan dat het niet zomaar de zoveelste zomerse bar is die hij zal inrichten. “Een unieke setting vraagt ook een uniek concept. We voorzien een terras met zitplaatsen voor zo’n honderd personen waaraan we unieke wijnen zullen schenken, zomerse cocktails serveren en speciale bieren aanbieden. Daarvoor werken we met zoveel mogelijk lokale leveranciers”, legt Bruno uit. “Ook op culinair vlak zullen we de Kampenhoutenaren verwennen met verschillende verse tapas en fingerfood. Verder zullen we telkens éénmaal in de maanden augustus en september een afterwork en brunch organiseren, respectievelijk op vrijdag en zondag. Daarnaast zal er regelmatig een liveband of dj uitgenodigd worden om het geheel nog wat meer in te kleden. Ik kijk er enorm naar uit om het concept van Bar A Bruce over te brengen op de unieke locatie van Villa Lucie in Kampenhout”, besluit Bruno.

Proefproject

De Vroe is het idee genegen. “Het is een speerpunt van ons beleid om Kampenhout-centrum te doen bruisen. Dit lukt ons toch al aardig, getuige de Zomerbar Delicious Cocktails & Burgers en de horeca-aangelegenheden in het centrum zoals Het Labo en de Meierij. Een zomerbar in de prachtige tuin van Villa Lucie waar de Kampenhoutenaren elkaar ontmoeten en bij een lekker hapje en tapje het gezellig maken, past perfect in dit plaatje. We zien deze pop-up als een soort proefproject dat we nadien zullen evalueren met als doel toekomstgericht Kampenhoutse verenigingen en ondernemers te stimuleren gelijkaardige initiatieven te organiseren in de tuin van Villa Lucie, maar ook in het Kasteel van Bellinghen. Voor die laatste kan men nog steeds aanvragen indienen”, geeft Devroe nog mee.

kampenhout villa lucie

