Baas van honden die lama’s doodden in Planckendael hangt 8.000 euro boete boven het hoofd

In de nacht van 4 november 2020 waren drie herdershonden van Wim H. ontsnapt uit een serre in Boortmeerbeek en niet veel verder binnengedrongen in Planckendael in Muizen. Daar vielen ze vijf guanaco’s, een soort wilde Zuid-Amerikaanse lama, aan. Twee dieren overleden aan de verwondingen, de andere drie geraakten gewond. Een half jaar eerder, in april 2020 waren de honden al eens tijdelijk in beslag genomen. In Haacht moest de politie ook al meerdere keren tussenkomen voor incidenten met de honden. Een andere hond werd zo door de drie via een gat in hun omheining zo zwaar toegetakeld dat een maand later een dierenarts het dier moest laten inslapen. Na het incident in de zoo liet de burgemeester van Boortmeerbeek de viervoeters in beslag nemen. Ze belandden zo in een dierenopvangcentrum in Zemst. Uiteindelijk deed de eigenaar vrijwillig afstand van de dieren.