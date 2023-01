Aanleg hondenlosloopweide nu echt van start gegaan: “Ontmoetingsplaats voor mensen met én zonder honden.”

De plannen voor een hondenweide in het centrum kenden een jaar geleden hun aanvang, en werden opgesteld in samenspraak met hondenliefhebbers en -kenners. De weide zal uit twee delen bestaan: een grote losloopzone en een snuffelweide met aangepaste beplanting. Verder worden er grote en kleine buizen voorzien als speelelement, en moet een inkomsas voorkomen dat een dier kan weglopen. “Een hondenweide is meer dan alleen een weide voor honden,” zegt schepen van dierenwelzijn Hans Crol (N-VA). “Het is een ontmoetingsplaats voor mensen met én zonder hond. Daar hebben we in Boortmeerbeek nog te weinig aan.” In een eerste zal de werkploeg het domein volledig opruimen. Verwacht wordt dat de werken enkele weken zullen duren.