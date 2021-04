Aan deze tafel adem je alleen maar zuivere lucht in: bedrijf uit Boortmeerbeek heeft patent op ‘coronatafel’

Leuven Deze zomer zone 30 over volledig Leuvens grondge­bied: “We zetten de evolutie naar een leefbare stad verder”

19 april Het was eerder al aangekondigd, maar nu is er ook een timing voor de uitbreiding van de zone 30 in de Leuvense deelgemeenten. “Deze zomer rollen we de zone 30 over het volledige grondgebied uit”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).