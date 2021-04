Aan deze ‘coronatafel’ adem je alleen maar zuivere lucht in: bedrijf uit Boortmeerbeek heeft patent op uitvinding

Mechelen “Ze heeft mijn kop zot gemaakt”: Johan De Cock moet bekomen van zijn boek over Margareta Van Oostenrijk

18 april Eind deze maand ligt ‘Margareta van Oostenrijk. Parel van Bourgondië’ in de boekhandels, een biografie van Mechelaar Johan De Cock (73) over de bijzondere landvoogdes. Hij beet zich gedurende drie jaar vast in zijn onderwerp en moet nog bekomen. “Ze heeft mijn kop zot gemaakt”, lacht de auteur. Het resultaat: een uitzonderlijk verhaal over een vrouw die haar eigen, vredevolle accent wist te leggen in een door oorlogszuchtige mannen gedomineerde Europa.