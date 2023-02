65 jaar na jawoord viert koppel briljanten huwelijk in WZC De Ravestein

Vijftiger veroor­deeld tot drie jaar cel voor aanranding en poging tot verkrach­ting van babysit

De Leuvense correctionele rechtbank heeft een vijftiger bij verstek veroordeeld tot drie jaar cel nadat hij de babysitter bij een collega thuis had proberen te verkrachten. Hij was dronken in bed bij de vrouw gekropen en had haar ondergoed kapot gescheurd. De beklaagde zei in een verhoor dat alles met wederzijdse toestemming was gebeurd. De man is ook voor vijf jaar uit de burgerrechten ontzet.