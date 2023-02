6-jarige hond vergiftigd nabij Kampenhout-Sas: “Hoe leg ik dat aan mijn dochtertje uit?”

Kampenhout Werken ter hoogte van Parkschool Relst

Op de Aarschotsebaan ter hoogte van de Parkschool in Relst vinden op woensdag 1 februari werken aan de weg plaats. Tijdens de ingreep kan het gemotoriseerd verkeer niet voorbij. Ook de school is tijdens de ingreep gesloten. Voor het verkeer is een omleiding voorzien via de Terloonstraat, de Stokstraat, de Balkestraat, de Wildersdreef, en de Aarschotsebaan.

31 januari