Zwoegen in de fitness op Tomorrowland: “Dit is mijn vaste stekje van de camping”

Schrijf­ster Yasmien Naciri helpt bij onderschep­ping gauwdieven: “Ze zag op haar bankapp waar de dieven haar geld uitgaven”

Een Colombiaanse toeriste is donderdagavond het slachtoffer geworden van een dievenbende. De dame, die in het land was vanwege festival Tomorrowland, werd in de lobby van het Hilton-hotel beroofd van haar handtas, maar slaagde erin de daders te lokaliseren via haar Bankapp. De mannen waren tenslotte live haar geld aan het uitgeven met haar creditcards. Toen ze het duo terugvond en te lijf ging, kreeg ze plots hulp uit onverwachte hoek: schrijfster Yasmien Naciri. “Ik dacht nog: ‘Oei, wat als die een wapen hebben?’”