Zussen Eljadid vertellen over hun boek 'Kruimeldief’ waarin ze afscheid nemen van hun zieke moeder

Willebroek Rode Kruis organi­seert bloedinza­mel­ac­tie in Willebroek

Wist je dat je zomaar iemands leven kan redden door een uurtje vrij te maken en bloed te doneren? Ook in 2023 organiseert het Rode Kruis bloedinzamelingen in Willebroek. De eerstvolgende inzameling vindt plaats in zaal De Twijg op 20 januari.

