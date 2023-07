Zoon, papa en bompa brengen internationale allure van Tomorrowland in kaart: “Festivalgangers kunnen een vlaggetje neerzetten op hun plaats van afkomst”

Lees alles over Tomorrowland in ons dossier .

Als ‘buurvrouw’ van Tomorrowland heeft Marina Verschragen uit de Nachtegaalstraat in Boom de voorbije jaren eigenhandig geknutselde geluksvlindertjes en bloemetjes uitgedeeld aan de passerende festivalgangers. Dat hartverwarmend initiatief herhaalt ze dit jaar weer. Dat heeft ook Viggo, Kristof en Rik geïnspireerd om iets bijzonders te doen. De jongen en papa uit het Vlaams-Brabants dorp Ruisbroek en de bompa uit Boom hebben een steenworp verderop postgevat in de straat waar ontelbare ‘People of Tomorrow’ voorbijkomen. “Wij staan hier met een wereldkaart. De festivalgangers kunnen een vlaggetje neerzetten op hun plaats van afkomst. Zoveel mogelijk landen hopen we vol te krijgen”, vertelt Kristof.