Zoek virtuele paaseieren en maak kans op prijzenpot

Nog tot zondag 24 april kan je in Boom met je smartphone op zoek gaan naar virtuele paaseieren. Daarvoor moet je de app ‘Haas’t je’ downloaden via de App of de Play Store. Met die app moet je de 100 QR-codes scannen die in de gemeente werden verspreid. Je kan ze bijvoorbeeld zien hangen in de vitrine van een winkel, aan het raam van een gebouw of op een andere openbare plaats.