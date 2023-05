Zo VeloVeilig is Boom: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Stad werft komende drie jaar pak volk aan voor Antwerpse loketten: “Tegen 2025 verwachten we 62.000 aanvragen voor elektroni­sche identi­teits­kaar­ten”

Het college pakt de achterstand aan de Antwerpse loketten aan. Een zogenaamd ‘fluctuerend’ kader moet de verwachte pieken van de komende drie jaar opvangen. In totaal gaat het om een 60-tal voltijdse jobs. “Zo maken we onder meer een grote inhaalbeweging aan het loket migratie, wonen en nationaliteit”, zegt schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). Dat is ook nodig: in maart werden er dossiers van oktober vorig jaar behandeld.