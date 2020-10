Zevental amokmakers gearresteerd in Boom na Antwerp-Beerschot

Een zevental personen zijn zondag in de vooravond gearresteerd op een industrieterrein in Boom. Het heeft er alle schijn naar dat het om Antwerpsupporters gaat die met Beerschotsupporters hadden afgesproken om de stadsderby uit te vechten. De politie kon de wellicht geplande confrontatie voorkomen.

Naast graffiti op een Beerschotcafé en wat vuurwerk en Bengaals vuur aan Kinepolis verliep de langverwachte stadsderby tussen Royal Antwerp FC en K Beerschot VA zonder vernoemenswaardige incidenten zondag. Een dik uur na de match pikte de Antwerpse politie echter een verontrustend signaal op.

“We kregen berichten dat er beweging was in Boom, we hebben geen risico’s genomen en onze mobiele eenheden en arrestatieteams aangestuurd terwijl we onze collega’s van de politiezone Rupel contacteerden”, zegt Wouter Bruyns van politie Antwerpen. “We hebben een zevental personen in Boom kunnen onderscheppen die vermoedelijk slechte bedoelingen hadden. Ze zijn bestuurlijk aangehouden.”

Het heeft er alle schijn naar dat het om harde kernsupporters van Antwerp gaat. Wellicht hadden ze in het industriegebied aan Scherpenhoek in Boom afgesproken met enkele vechtersbazen van Beerschot om de derby nog eens over te doen. Dat alles kon de politie niet officieel bevestigen.

De situatie in Boom is rustig nu, net zoals rond het Bosuilstadion in Deurne en op het Kiel in Antwerpen.

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck