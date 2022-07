Zevende keer Tomorrowland voor gepensioneerde frituristen: “In ruil voor recept van saus mochten we in kraam staan”

Boom/RumstMarieke Peers (65) en Swa Horemans (69) stopten in 2013 met hun frituur in Ranst. Vaste klant Manu Beers - bezieler van Tomorrowland samen met zijn broer Michiel - vroeg of hij het recept van de ‘straffe saus’ mocht hebben. Dat wou het koppel geven als ze eens één dag op Tomorrowland frieten zouden mogen verkopen. Negen jaar later staan ze er nog altijd. “We hebben Manu zaterdag het recept gegeven”, glunderen Marieke en Swa.

In Ranst hebben Marieke en Swa twintig jaar lang de ‘Kwetterwei’ uitgebaat. Van dat dorp zijn ook broers Manu en Michiel Beers afkomstig. De organisatoren van Tomorrowland in De Schorre in Boom en Rumst waren er dan ook vaste klant. “Op onze laatste dag hadden we iedereen uitgenodigd om nog iets te komen drinken en eten”, vertelt Swa. “Toen is Manu het recept van onze pikante, huisgemaakte saus komen vragen. Zijn broer en hij waren er zot van.”

Swa besprak het met Marieke. “Hij mocht het recept hebben als we in ruil eens één dag op Tomorrowland mochten staan in een kraam”, weet Swa nog goed. Twee dagen later kreeg het koppel een mailtje met de vraag er eens over te vergaderen. En in de zomer van 2014 mochten ze effectief op het dancefestival hun specialiteiten aan de feestgangers laten proeven, met behulp van de crew.

Quote Op Tomorrow­land mogen staan is toch een erkenning voor ons beroep Swa Horemans , Friturist

10.000 kilogram frieten

Nu runnen Marieke en Swa nog eens drie weekends lang een frietkraam op het dancefestival in Boom. “We hebben voor de drie weekends 10.000 kilogram frieten voorzien. Al zitten we nu al aan 4.300 kilogram. Ook 200 kilogram stoofvleessaus en 250 kilogram stoofvlees hebben we gemaakt. Daar gaan we niet mee toekomen denk ik. We zijn al meer dan de helft kwijt. Hoeveel straffe saus we bijhebben voor het eerste weekend? Veertig liter.”

“We hebben het recept daarvan zaterdag aan Manu gegeven. Hij was dinsdag jarig. We zeiden dat we nog een verrassing hadden en hij is langsgekomen”, zeggen Marieke en Swa. “Het streelt wel mijn ego dat ik hier al zovele jaren op Tomorrowland mag staan. Het is een erkenning voor het beroep, dat we allebei heel graag doen”, besluit Swa.

Volledig scherm De Tomorrowland-bezoekers lusten de Belgische frietjes gebakken door Marieke en Swa maar al te graag © Tessa Kraan

Volledig scherm Het kraam van Swa en Marieke © Tessa Kraan

Volledig scherm Frietje met 'straffe saus' © emz

Volledig scherm De Tomorrowland-bezoekers lusten de Belgische frietjes gebakken door Marieke en Swa maar al te graag © Tessa Kraan

