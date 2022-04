Zeg niet meer Booms Welkom, maar Welkom en Co: “We werken al lang ook buiten Boom”

De vzw Booms Welkom is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor voor de ondersteuning van vluchtelingen. Omdat de werking de afgelopen jaren steeds vaker de gemeentegrenzen overschreed, werd gekozen voor een nieuwe naam: Welkom en Co. “Onze naam gaf de indruk dat we vooral in Boom actief waren, terwijl we eigenlijk over de hele Rupelstreek werken, soms tot ver buiten Boom. Daarom hebben we ervoor gekozen onze naam aan te passen”, licht voorzitter Boudewijn Goos toe.

De naamsverandering ging gepaard met heel wat andere nieuwigheden. Zo kan de vzw ook uitpakken met een nieuw, fris logo en een nieuwe website. De Facebookpagina kreeg een nieuw jasje en de vzw is voortaan bereikbaarder via computer en gsm. Maar het opzet van Welkom en Co blijft natuurlijk wél hetzelfde: werken aan een solidaire samenleving met een hart voor nieuwkomers. Zij worden onder meer bijgestaan met hun communicatie en administratie en geholpen in hun zoektocht naar een woning.

Buddywerking

“We zijn ook van start gegaan met een buddywerking”, zegt Boudewijn Goos. “Hiervoor matchen we buddy’s en organiseren we interessante groepsactiviteiten. Vorig jaar bijvoorbeeld beleefden we samen een aangename dag aan zee, bezochten we de expo Congoville in het Middelheimpark en zochten we de trollen in de Schorre.”

Ook met de komst van het asielcentrum in Boom ziet Welkom en Co een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. “We staan klaar om deze mensen meer wegwijs te maken tijdens de procedure en een goede start te bezorgen eens ze erkend zijn”, klinkt het.

Meer info is hier te vinden.