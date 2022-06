Zangavond zorgt voor feestelijke afsluiter van Noeveren Brandt!

De afgelopen twee weken stond de Boomse wijk Noeveren helemaal in het teken van Noeveren Brandt! Met indrukwekkende tentoonstellingen, een succesvolle keramiekmarkt en een hele resem workshops was de steenbakkerswijk de place to be voor iedereen die meer wilde ontdekken over kunst en keramiek. Afgelopen zaterdag werd het festival afgesloten met de zangavond Noeveren Zingt, in het fraaie decor van het steenbakkerijmuseum Emabb. Een dertigtal bezoekers kwam daar onder leiding van de Nielse zangeres Tine De Voecht meezingen met klassiekers als ‘Thank You For The Music’, ‘Waterloo’, ‘Sweet Caroline’ en ‘Eviva España’. Ondertussen konden ze genieten van een drankje, een chipje en de langzaam ondergaande zon.