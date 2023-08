Xavier (55) laat piepjong dj-talent schitteren op nieuw festival Garden of House: “Niet te geloven wat die gasten al kunnen”

Bomenkap in Maten­straat mag doorgaan: rechter verwerpt beroep wegens onvoldoen­de bewijs

Het rooien van de platanen in de Matenstraat kan de komende dagen ongestoord verdergaan. Volgens de kortgedingrechter is er te weinig bewijs aangeleverd om de werken stil te leggen. “We hebben alles geprobeerd om het onderzoek te heropenen, maar dat is dus vergeefs geweest”, klinkt het bij Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek.