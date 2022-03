Wielermuseum De Velodroom pakt uit met nieuwe expo ‘Van Michaux tot Merckx’

De tentoonstelling begint met een Michaux uit de jaren 1860. Deze fiets was nog vrij primitief, maar leek toch al goed op onze huidige moderne fietsen. Al was fietsen op een Michaux geen sinecure. De trappers zaten namelijk in het voorwiel en je reed op houten wielen. Een ander pronkstuk is de safetyfiets van begin 1890. Met zijn bijna even grote wielen en kettingaandrijving op het achterwiel is hij het prototype van de moderne fiets.