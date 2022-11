Wereldkeuken ten voordele van 11.11.11

Antwerpen Caféruzie loopt zwaar uit de hand: veertiger in levensge­vaar nadat hij gebroken glas in hals krijgt

Een 42-jarige man is zaterdagnacht overgebracht naar het ziekenhuis nadat een ruzie op het Mechelseplein stevig uit de hand liep. De man werd in de hals gestoken, vermoedelijk met een stuk glas, nadat hij het aan de stok kreeg met iemand anders bij Café Barbossa. Toen de medische diensten hem afvoerden, verkeerde hij in levensgevaar.

7 november