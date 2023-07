WEER. Stralend zonnig weer in Boom vandaag

Vice City knalt voor de laatste keer het dak eraf in Stormkop: “Het is goed geweest”

Dat was het dan. Na tien jaar is het einde van Vicy City zover. Maar niet zonder een waardig afscheid in Stormkop, waar zo’n vierhonderd feestvierders zich nog een allerlaatste keer volledig lieten gaan. Medeorganisator Arno Lemmens (30) was er bijna zélf niet bij door een ziekenhuisopname: “Stel je voor, je laatste feest missen.”