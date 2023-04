WEER. In Boom helder weer vanochtend

Inspiratie­avond in kerk van Tisselt: “Wie denkt mee na over nieuwe bestemming?”

De gemeente Willebroek, Kerkfabriek Sint-Niklaas en IGEMO gaan samen op zoek naar een nieuwe invulling voor de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt. “We organiseren een inspiratieavond op 27 april, iedereen die mee wil nadenken over de toekomst van de kerk is welkom.”