WEER. Heldere ochtend in Boom

Nieuwe eigenaar heeft hoge ambities voor voormalige Electrabel­si­te: “Ontwikke­ling moet meerwaarde zijn voor gans Schelle”

Over de voormalige Electrabelsite in Schelle is de afgelopen jaren al veel inkt gevloeid. Maar nu de Gentse projectontwikkelaar Revive eigenaar is geworden, lijkt er een nieuwe wind op te steken. Woensdagavond kwam de ontwikkelaar zijn ambities en plannen voor het 70 hectare grote terrein toelichten op een infomarkt. Wat is er allemaal mogelijk? Hoe gaat men dat aanpakken? En wat hebben de buurt en het gemeentebestuur daarover te zeggen?