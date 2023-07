WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Boom vandaag

Motorrij­der rijdt 97 kilometer per uur in bebouwde kom: rijverbod van 21 dagen

Een motorrijder heeft zich voor de politierechter in Mechelen moeten komen verantwoorden. De man reed in juni vorig jaar 97 kilometer per uur in de bebouwde kom. Hij reed dus 47 kilometer per uur sneller dan toegestaan. Het parket tilde zwaar aan de overtreding. Het vorderde dan ook een langdurig rijverbod. De man ontkende de overtreding niet. Hij vroeg wel om het rijverbod te beperken tot het besturen van zijn motorfiets. “Omdat ik de auto nog moeten gebruiken om van en naar het werk te rijden”, zei hij tegen de rechter. Die ging daar uiteindelijk niet op in. Ze legde hem een algemeen rijverbod op van 21 dagen en veroordeelde hem ook nog tot een geldboete van 520 euro.