Wandeling door Domein de Schorre in Boom: op zoek naar de zeven trollen

In Boom breng je een bezoek aan de zeven trollen in domein de Schorre. Het provinciaal domein de Schorre in Boom is vooral bekend van het dancefestival Tomorrowland. Voor de rest van het jaar is het een domein een mooi natuurgebied. De beroemde brug van het festival valt wel altijd te bewonderen. De brug vormt samen met een groot beeld het kunstwerk ‘One World, by the People of Tomorrow’ van Arne Quinze. Aan de andere kant van de brug liggen de festivalweides van Tomorrowland.