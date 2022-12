Walk for Life levert bijna 4.000 euro op

Berchem Verdachten filmden hoe ze Steven (16) tiental keer met mes staken, familie verdachte (16) reageert

Twee van de drie verdachten na de mesaanval op Steven B. in Berchem zijn opgepakt. De 18-jarige S.N. uit Aalst is aangehouden voor moord, een 16-jarige uit Aalst wordt in een gesloten instelling geplaatst. De derde man is geïdentificeerd. Het gaat om een minderjarige.

8:12