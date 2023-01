Vzw Emabb trapt jaar af met zang- en vertelavond Nieuwjaarke Zoete

Boom Doek valt over Circus Boxtalino in De Schorre: “Gezondheid krijgt prioriteit”

Circus Boxtalino heeft zijn laatste show gegeven. Het bekende circus in De Schorre houdt het na meer dan tien jaar voor bekeken. Met een resem geslaagde voorstellingen in de kerstvakantie was het een einde in schoonheid voor oprichter Yves Bocxtaele (68). “Dit waren de gelukkigste jaren van mijn leven.”

14:24