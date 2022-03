Vzw Booms Welkom zoekt huurwoningen voor nieuwkomers: “Er zijn tal van goede redenen om deze mensen een kans te geven”

Rupelstreek/AartselaarDe vzw Booms Welkom is dringend op zoek naar huurwoningen voor nieuwkomers. Verhuurders blijken nog te vaak terughoudend om aan erkende vluchtelingen te verhuren. “Ten onrechte”, zegt voorzitter Boudewijn Goos. “Deze mensen willen vooruit in onze maatschappij.”

De Oekraïense vluchtelingencrisis maakt duidelijk hoe groot de woonnood van vluchtelingen en nieuwkomers is. Voor Boudewijn Goos van de vzw Booms Welkom is dat echter geen verrassing. Met zijn vrijwilligersorganisatie ondersteunt hij sinds 2018 nieuwkomers in hun zoektocht naar een woning. “Erkende vluchtelingen die in ons land mogen blijven, moeten binnen de twee à drie maanden na hun erkenning zelf een woning hebben gevonden. Maar op eigen houtje is dat bijna onmogelijk. Begin maar eens te zoeken als je je weg nog niet goed kent in onze maatschappij en de taal niet helemaal machtig bent. Daarom helpen onze vrijwilligers hen verder”, zegt Goos.

Stappen vooruit

Booms Welkom is nu dringend op zoek naar verhuurders die bereid zijn om hun woning te verhuren aan nieuwkomers. De vzw heeft net een subsidie gekregen om de huur aan vluchtelingen te faciliteren. Maar vaak blijken verhuurders erg terughoudend om aan deze mensen te verhuren. Nergens voor nodig, meent Goos. “Er zijn tal van goede redenen om nieuwkomers juist wél een kans te geven in je huurwoning. Goed en betaalbaar wonen is voor iedereen noodzakelijk om stappen vooruit te kunnen zetten in je leven en net dát is wat nieuwkomers zeker willen doen. Zij willen hier een nieuwe start maken, Nederlandse leren, werk zoeken, hun kinderen opvoeden… Kortom, ze willen vooruit in deze maatschappij.”

Conformiteitsattest

Tijdens de huurperiode kunnen zowel huurder als verhuurder bij Booms Welkom terecht om een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder in orde te houden. “Onze vrijwilligers kunnen onder meer helpen bij het in orde brengen van de huurwaarborg, de aanvraag van de huursubsidie en de regelmatige betaling van de huur. Maar we kunnen ook beginnende verhuurders op weg zetten bij het aanvragen van een conformiteitsattest. Bovendien kunnen we in sommige gevallen een bijdrage ter beschikking stellen voor de eventuele inrichting of renovatie van de huurwoning”, duidt Boudewijn Goos.

Geïnteresseerde verhuurders uit de regio kunnen contact opnemen via boomswelkom@gmail.com of tel. 0485 74 30 39.