Vrouwelijke stand-up comedy in Boomse Schouwburg

Delafino cureert eigen podium op Tomorrow­land: “Volledig in de stijl van de ‘chiringuito’s op Ibiza”

Hoe sterk kan een band tussen festival en deejay zijn? Na jaren trouwe dienst op Tomorrowland, mocht Delafino (52) vorig jaar voor het eerst op het hoofdpodium spelen - na een ongezien charme-offensief van het festival - en dit jaar cureert hij er zelfs zijn eigen stage, geïnspireerd door zijn feestavonturen op Ibiza. Bovendien is er opvolging, want met Luna Fino speelt ook zijn 24-jarige dochter ten dans op ’s werelds meest prestigieuze dancefestival. “Het is het ultieme vader-dochter moment.”