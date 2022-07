Vrijwilligers van B Magical leiden camping Dreamville mee in goede banen: “Iedereen is blij om hier te mogen werken”

TOMORROWLAND Dan druk je nietsver­moe­dend op een geheimzin­ni­ge knop en plots win je een geheim optreden van Netsky op Tomorrow­land: “Ik kom hier uit mijn comfortzo­ne”

‘Do not touch this button.’ Uiteraard wordt er naarstig op de knop geduwd naast Freedom Stage op Tomorrowland. Wat de waaghals niet weet, is dat hij daarmee een ticket scoort voor het geheime podium midden in het bos naast het festival. Wat hij nog minder weet, is dat hij daar plots oog in oog staat met Netsky. “Ik hou van dit podium, ik voel me hier goed en ik ga dan ook iets anders doen, wat denken jullie van wat French house?”

25 juli